Esodo estivo: fine settimana da bollino rosso e nero in A4

Autovie Venete segnala due giornate da bollino nero (sabato) e rosso (domenica) in questo primo fine settimana d'agosto. Le strade maggiormente trafficate saranno le principali direttrici verso il mare e le vicine montagne. Sabato pomeriggio, così come domenica mattina, il traffico sarà particolarmente intenso con code e rallentamenti. In particolare bisogna fare attenzione al pomeriggio di sabato, quando la viabilità potrebbe presentare possibili criticità.

Per quanto riguarda l'A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico critico con possibili lunghe code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità delle località balneari. Alla sera traffico intenso con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti o code in prossimità delle località balneari. A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione Palmanova, al mattino e al pomeriggio traffico intenso con possibili rallentamenti e code in prossimità del Bivio A4/A23. In direzione Tarvisio, al mattino e al pomeriggio traffico sostenuto. A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio traffico critico. Alla sera traffico intenso. In direzione Venezia, alla mattina traffico intenso, nel pomeriggio traffico sostenuto.

Nessuna criticità è stata al momento segnalata lungo la A31 ma, ulteriori disagi potrebbero essere arrecati dallo sciopero a singhiozzo proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti indetto nelle giornate del 4 e 5 agosto.

A fermarsi saranno gli addetti ai caselli e i turnisti che non rientrano nelle categorie di lavoratori soggetti alla 146, mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. I turni di sciopero annunciati dai sindacati saranno “dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5”.