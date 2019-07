Esodo estivo, fine settimana da "bollino nero": segnalato traffico intenso in A4

Autovie Venete fa sapere che già a partire dal pomeriggio di venerdì sono previsti transiti sostenuti soprattutto sulla A4 in direzione Trieste. Ci si prepara dunque ad un fine settimana da "bollino nero" sulla rete autostradale di Veneto e Fvg gestita da Autovie Venete.

"Osservato speciale" sarà il casello di Trieste-Lisert da dove transitano i turisti diretti in Slovenia e Croazia; sotto pressione anche il tratto San Donà di Piave - Nodo di Palmanova, sempre in direzione Trieste, e traffico intenso sulla A57 Tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni.

Sabato, fin dalle prime ore del mattino, potrebbero verificarsi rallentamenti e code sulla A23 in direzione nodo di Palmanova. Probabili congestioni in più punti della A4 da Venezia a Trieste e code ai caselli in direzione delle località balneari. Traffico da "bollino rosso" invece domenica in A4 e in A57 in entrambe le direzioni di marcia.