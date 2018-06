Enzo Scaini non era Paolo Rossi: in un libro la scomoda verità di un dramma dimenticato

Come spesso accade nella vita, l’idea è nata per caso. Da cronisti e da appassionati di calcio tra noi a volte era capitato di parlare della misteriosa morte di Scaini. A dare il via alla nostra ricerca, però, fu un post pubblicato su Facebook dalla moglie di Scaini quando morì Piermario Morosini. Era un post amaro, che faceva trasparire la sua insoddisfazione su come fu gestita la vicenda, sia a livello legale che a livello mediatico. Così abbiamo contattato Rossella, la vedova Scaini, e ci siamo resi conto che molti elementi del caso erano rimasti in sospeso. La magistratura, malgrado due perizie medico-legali, dopo cinque anni aveva chiuso l’indagine senza riuscire a spiegare alla famiglia del calciatore cosa era accaduto quel giorno a Villa Bianca.



Rossella ci ha fornito la sua testimonianza diretta e tutte le carte che le erano rimaste. Poi abbiamo richiesto l’autorizzazione per avere gli atti del processo dal Tribunale di Roma e da lì è partito il nostro lavoro. In realtà non c’è voluto molto per renderci conto che c’erano molte cose che non tornavano. Testimonianze incongruenti, contraddizioni... L’inchiesta giudiziaria, a nostro avviso, è stata piuttosto carente. Tuttavia, malgrado l’ovvia difficoltà nel raggiungere le persone coinvolte nella vicenda a 35 anni di distanza, alla fine siamo riusciti a ricostruire gli avvenimenti in modo molto dettagliato.