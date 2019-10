Vigili del fuoco in emergenza: personale in affanno, l'ennesimo appello di Conapo

Il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, CO.NA.PO. dichiara lo stato di agitazione. Il motivo della protesta è la scarsa attenzione del Ministero dell’Interno al personale in servizio nei Comandi provinciali della Regione Veneto.

"Ad oggi in Veneto mancano 258 vigili operativi e 92 altre figure amministrative, 350 unità in meno a discapito della sicurezza di tutti i cittadini - spiega in una nota il sindacato - Ormai i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco debbono funzionare con i minimi operativi, il che significa avere a disposizione per il soccorso pubblico troppo pochi vigili del fuoco, appena 13 per la città di Padova, idem per Verona a volte appena 9 per la città di Vicenza".

"Il capitolo automezzi è l'altro problema che affligge il personale operativo del Corpo nazionale - sottolinea il segretario regionale Veneto Enrico Bettini - l'autoparco dei mezzi per il soccorso è vecchio e spesso i Comandi per

fronteggiare guasti improvvisi debbono scambiarsi le autopompe. Servono adeguati investimenti da parte del Governo, anche qui la politica regionale deve spingere quella nazionale ad investire per la sicurezza del territorio veneto".