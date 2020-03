Emergenza Coronavirus, rispondono gli esperti: videochat in diretta Facebook

Una videochat in diretta con gli esperti dell’ULSS 8 Berica per chiarire i propri dubbi sul coronavirus e, perché no, riuscire ad affrontare l’attuale situazione di emergenza con qualche timore in meno.

È questa l’iniziativa lanciata dall’ULSS 8 Berica, che nella giornata di martedì 16 marzo sulla propria pagina Facebook ospiterà alle 18.30 una videochat in diretta con la dott.ssa Sara Mondino, responsabile del Rischio Clinico, e con la dott.ssa Maria Teresa Padovan, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Durante il collegamento saranno riepilogate le principali conoscenze acquisite in queste settimane sul virus, le disposizioni organizzative relative ai servizi ospedalieri e le attività di sanità pubblica messe in atto per contenere il contagio.

Ma soprattutto, gli utenti che seguiranno il collegamento potranno porre le proprie domande, attraverso i commenti, e ricevere in diretta una risposta.

L’appuntamento è alle 18.30. Per ricevere una notifica di avviso direttamente sul proprio cellulare è sufficiente iniziare a seguire la pagina aziendale @aulss8berica. E per chi non potesse collegarsi in quel momento, il video resterà comunque visibile anche successivamente sempre nella pagina Facebook dell’ULSS 8 Berica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.