Chiuso in ostello perchè italiano: la storia di Alessandro, bloccato in Perù dal Covid-19

Quando aveva pianificato il suo viaggio, alla scoperta del Sud America, certo non pensava che quella vacanza potesse diventare un incubo ma è quanto sta vivendo Alessandro Panciera, 31enne di Valdagno, tedesco d'adozione dal momento che da due anni vive a Berlino.

Laureatosi all'Università di Padova come ingegniere informatico, ha lasciato l'Italia e si è trasferito in Germania. Una scelta comune a molti. Lì ha trovato impiego e, dopo aver maturato parecchi giorni di ferie, ha pensato di pianificare uno di quei viaggi alla scoperta delle bellezze del mondo. L'idea era di raggiungere Argentina, Cile e Bolivia, per arrivare in Perù e fare poi rientro in Germania a fine marzo. Un'esperienza in Sud America di due mesi per tornare poi alla vita di tutti i giorni.

L'emergenza Covid-19 si è però abbattuta come un tornando anche all'altro capo del mondo. "Quando sono partito la situazione sembrava tranquilla e non aver minimamente toccato il Sud America - racconta il 31enne - Sono arrivato in Perù intorno all'11 di marzo da Copacabana, sul lago Titikaka (Bolivia). Mi sono sposato a Arequipa (Perù) per trovarmi con amici e fare un trekking di qualche giorno all'interno di un Canyon (Colca). Da allora sono bloccato in un ostello a Cusco dalla quarantena totale, il blocco è fino al 30-31 di marzo e poi nessuno sa bene cosa succederà".

"La notte del 15 marzo scorso - spiega - è stata proclamata dal presidente la quarantena". Provvedimento che ha colto tutti di sorpresa dal momento che i casi di contagio da Covid-19 in Perù erano una cinquantina e concentrati tutti nella zona di Lima. "Quello che ha sorpreso un po' tutti - racconta Panciera - è che questo provvedimento non ha dato tempo ai turisti per pensare ad un "piano di fuga". Il giorno prima era tutto aperto, trekking e attività turistiche incluse. Il giorno dopo tutti chiusi nelle camere degli ostelli...e non auguro a nessuno di aver un passaporto cinese o italiano".

Perchè l'essere italiano ha fatto sì che Alessandro venisse trattato come un appestato: "Appena arrivato a Cusco - racconta - mi hanno cacciato da un ostello in cui avevo prenotato e in quello in mi trovo oggi, mi hanno chiuso in camera minacciandomi di cacciarmi o chiamare la polizia se fossi uscito. Poi si sono scusati avendo verificato che vivo in Germania e che ero in viaggio da molto tempo".

Non solo, rispetto all'ottantina di persone presenti nell'ostello dove alloggia: "Sono stato l'unico a cui hanno fatto un'anamnesi della salute (senza una reale visita, solo dottori che facevano domande)", sottolinea il vicentino.

In questi giorni di incertezza più totale sul suo rientro in Germania: "Ci è consentito uscire solo per recarci in farmacia, banca e supermercato, solo con mascherine (che molti non hanno) e dalle 17 alle 20. Poi scatta il coprifuoco e vieni arrestato se sei fuori. L'ostello si è organizzato per fare una specie di servizio mensa con turni in modo da non affollare i locali. Ed è proibita la vendita e il consumo di alcolici (i supermercati non li posso vendere al momento)".

Dalle informazioni in suo possesso: "Vedendo le mail dell'ambasciata non siamo in moltissimi italiani in Perù, credo meno di 50, ad essere onesti gli italiani incontrati in tutto il mio viaggio sono molto pochi, credo 5-6". Il suo rientro a Berlino è previsto il 27 marzo ma "la LATAM, compagnia aerea di rientro, al momento non ha ufficialmente cancellato il mio volo o proposto alternative. Ho provato a contattarli senza molto successo", spiega il 31enne.

"Qualche volo internazionale parte ma solo da Lima - continua - un gruppo di 200 francesi ha cercato di raggiungere Lima con un bus speciale organizzato dall'ambasciata per prendere un volo ma sono stati fermati dalla polizia e rimandati negli ostelli".

Situazioni limite che portano ad avere molte incertezze: "Spero di riuscire a rientrare almeno per i primi di aprile - conclude - perché la grande incognita è cosa succederà dopo la fine dei 15 giorni".

