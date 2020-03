Emergenza Coronavirus, sanitari costretti ad usare "sacchetti come copriscarpe"

Una testimonianza che fa riflettere, una testimonianza che fa emergere una criticità importante per gli angeli, ovvero il personale sanitario impiegato negli ospedali che ogni giorno si mette al servizio dei malati per salvare la loro vita, ora più che mai.

Lunedì mattina, durante la trasmissione Morning show di Radio Cafè condotta in diretta radiofonica da Alberto Gottardo e Ivan Grozny, nel consueto appuntamento telefonico con il sindaco di Albettone e consigliere Joe Formaggio, un'amica del primo cittadino, infermiera del reparto di Terapia Intensiva del San Bortolo, ha fatto delle dichiarazioni importanti.

"La situazione è critica a livello di protezioni, sono scadenti e scarseggiano - ha dichiarato - guanti e mascherine ci sono ma, una per turno. L'altro giorno eravamo senza i copriscarpe e ci siamo infilati dei sacchetti di nylon".

La signora ha ribadito l'importanza del rimanere a casa per fermare la diffusione del contagio e ha sottolineato come il nosocomio berico stia tenendo nonostante l'emergenza: "Sono stati aggiunti dei letti in reparto e al momento la situazione è sotto controllo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In risposta alle dichiarazioni dell'infermiera, l'Ulss 7 e 8 assicurano che non c'è alcuna carenza di protezioni per il personale sanitario e che l'approvvigionamento è costante.