Emergenza coronavirus, pensioni a casa grazie ai carabinieri: 11 nel Vicentino

Consegnate nella città di Vicenza ed in altri centri della provincia le prime pensioni ritirate dai carabinieri delle locali stazioni, grazie alla convenzione sottoscritta da Poste italiane e Arma dei carabinieri.

Sono già 11, al momento, gli anziani ultrasettantacinquenni che hanno colto l’opportunità offerta dalla convenzione, ricevendo a casa l’importo della pensione, ritirata per loro presso i vari uffici postali dai comandanti di stazione del luogo di residenza, evitando in tal modo di dover uscire dalla propria abitazione in un periodo in cui occorre limitare gli spostamenti fisici delle persone ed in particolare dei soggetti a maggior rischio.

Nel dettaglio, sono 2 i pensionati di Vicenza, 4 dell’area del Bassanese, 2 della zona di Schio, altrettanti per Thiene ed uno in Valdagno.

L’accordo, ricordiamo, consente a tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, di chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non può invece essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o contattare telefonicamente la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere informazioni.

L’Arma dei Carabinieri e Poste iItaliane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19.



