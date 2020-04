Coronavirus, emergenza case di riposo: "Tampone a tutti, ospiti e operatori"

La situazione critica che si sta verificando in questi giorni in alcune strutture per anziani di città e provincia sta preoccupando il sindaco di Vicenza e presidente della provincia Francesco Rucco, che è a stretto contatto con i sindaci e i responsabili delle case di riposo.

"Purtroppo gli anziani ospiti rappresentano la parte più fragile di questa emergenza sanitaria ed è quindi importante cercare di tutelarli nel miglior modo possibile", fa sapere Rucco.

"E' quanto mai necessario provvedere all'attuazione del piano predisposto dal governatore del Veneto Luca Zaia che prevede l'esame dei tamponi in tutte le residenze per anziani - precisa - non solo agli operatori (cosa peraltro già avvenuta all'istituto Trento e in tante altre strutture), ma anche a tutti gli ospiti. In questo momento la cura degli ospiti e degli operatori colpiti dal virus e la prevenzione e protezione verso i soggetti non contagiati devono essere azioni necessarie e prioritarie".