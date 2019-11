«Grazie Brigliadori per il seminario in terra berica»

«Sono passati un po' di giorni che sono stati utili per tirare le somme. Devo ringraziare tutti coloro ci hanno dato una mano per dare vita all'appuntamento del 16 e del 17 novembre scorsi quando a Thiene Eleonora Brigliadori ha dato vita ad un seminario che ci ha dato la possibilità di ascoltare una voce davvero fuori dal coro». Sono queste le parole utilizzate domenica 24 novembre sulla propria pagina Facebook da Flavio Vezzaro, l'organizzatore di una due giorni che a metà mese nell'Alto vicentino aveva visto protagonista appunto l'attrice milanese.

Quest'ultima nella testimonianza lasciata alle telecamere di Vicenzatoday.it fa una sintesi del suo approccio spirituale alla vita. Parla di antroposofia, di cristianesimo, della figura di San Michele, nonché «degli insegnamenti» di Rudolf Steiner, lo studioso di esoterismo nato in Croazia quando ancora era in piedi l'impero austro-ungarico e morto in Svizzera nel 1925. Si tratta di concetti approfonditi durante un ciclo di conferenze andate in scena a Thiene giustappunto il 16 e il 17 di novembre.

Ma a fornire un ulteriore spunto di riflessione ci pensa proprio Vezzaro che dalla sua bacheca Facebook prosegue: parlare di etica, «di filosofia, di morale, di antroposofia, nonché degli insegnamenti del lascito del filosofo Rudolf Steiner è stato non solo interessante, ma appagante. In questo senso va un sentito ringraziamento a Casa insieme ed alla Fondazione Pegoraro-Romanatti che nella propria sede di Thiene ci hanno dato accoglienza nonché un aiuto concreto e prezioso. Onestamente quando ho pensato per la prima volta ad organizzare un evento del genere, sapevo che avrei ascoltato qualche cosa di particolare, ma non credevo che l'esperienza si sarebbe dimostrata tanto coinvolgente indipendentemente da come la si pensi del messaggio di Eleonora: la quale da sempre fa del pluralità un valore».

Poi un'altra precisazione: «Sappiamo bene che dopo la querelle con le Iene datata ottobre 2016 di fatto la Brigliadori era sparita dai radar della vita pubblica». Adesso proprio dal Vicentino «Eleonora è tornata a fare sentire la sua voce e per questo la ringraziamo» proprio per la sua «presenza in terra berica» fa sapere l'organizzatore. Si tratta di parole scelte non a caso anche in considerazione dell'atteggiamento critico assunto dalla Brigliadori nei confronti del mondo della televisione. Convincimento ribadito pure alle telecamere di Vicenzatoday.it.

Vezzaro peraltro, che si dice sostenitore della necessità di uno stile di vita alternativo, più «rispettoso del senso profondo della vita» messo in contraddizione con quello proposto «dal pensiero unico dilagante» è anche noto alle cronache politiche per una breve esperienza come consigliere comunale a Villaverla, sempre nel Vicentino, nelle fila del M5S.

ASCOLTA LA TESTIMONIANZA DI ELEONORA BRIGLIADORI