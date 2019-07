Eclissi parziale di Luna, 50 anni dopo il lancio di Apollo 11: ecco come vederla

Martedì 16 luglio, tutti con il naso all'insù per assistere ad un vero e prorio della natura. Il nostro satellite sarà coperto (parzialmente) dall'ombra della Terra: la massima visibilità dell'evento in Africa e in Europa, dunque anche in Italia. La luna entrerà nel cono di penombra tra le 20.44 e le 20.45. Appuntamento che arriva a pochi giorni dal 50esimo anniversario del'allunaggio (20 luglio).

Il movimento comincerà a farsi vedere per davvero intorno alle 22. L'ombra della Terra andrà a coprire la luna molto lentamente e l'apice è atteso per le 23.30 mentre il termine dell'eclissi è previsto per le 2.17. Per vederla al meglio è consigliabile utilizzare un binocolo e un telescopio, e comunque allontanarsi il più possibile dall'inquinamento luminoso della città o dei paesi.

L’eclissi verrà trasmessa in diretta streaming sul sito https://www.virtualtelescope.eu, attraverso le tecnologie del Virtual Telescope, permettendo a tutto il pianeta di unirsi alla Città Eterna per l’evento. Oltre che via streaming, l'eclissi parziale di Luna potrà essere ammirata anche ad occhio nudo. Per godere al meglio di questo spettacolo è consigliabile scegliere un luogo lontano dall'inquinamento luminoso prodotto dalle luci della città. Inoltre, nel Vicentino ci sono due osservatori astronomici: ad Asiago e ad Arcugnano.

Eclissi parziale di Luna 16 luglio 2019: come vederl