Coronavirus: dove trovare le mascherine made in Veneto

Si è già messa in moto la macchina della Regione per la distribuzione dei due milioni di nuove mascherine, prodotte gratuitamente da Grafica Veneta. Gli assessorati competenti della Regione hanno scritto ai Comuni, ai Centri per anziani, alle case di riposo, con indicazioni pratiche per la distribuzione. L'azienda produttrice le porta del deposito della Protezione Civile di Padova, da qui partiranno per le 7 provincie venete, sarà cura dei sindaci distribuirle capillarmente alla cittadinanza.

Dove

L’Assessore alla Protezione Civile, Giampaolo Bottacin, e l’Assessore alla Sanità e Sociale, Manuela Lanzarin, hanno infatti inviato loro lettere ai Comuni veneti e a Centri Servizi per Anziani, Residenze Sanitarie Assistite e Case Alloggio per Disabili, contenenti le indicazioni pratiche per la distribuzione. Non verranno recapitate a casa.

Quando

Questa mattina sono iniziate le consegne alle varie associazioni, enti, volontari preposti alla distribuzione. Quindi inizieranno ad essere disponibili alla popolazione da domani.

«Mascherine nelle edicole? Gli edicolanti ci hanno dato la disponibilità, grazie, stiamo valutando perché il rischio è che si formino code alle edicole e si diffonda il contagio» precisa il governatore Zaia. Il Comune di Vicenza precisa che le prime 20 mila mascherine in arrivo dalla Regione per tutta la Provincia di Vicenza: “Saranno prioritariamente destinate agli agenti della polizia locale che lavorano su strada, ai volontari di protezione civile e agli operatori dei servizi sociali operativi sul territorio”.

Le informazioni sulle mascherine prodotte da Grafica Veneta

Si tratta di una mascherina dall’aspetto inedito, realizzata con un “tessuto non tessuto”, consistente, morbida, resistente all’umidità, a elevata capacità di barriera, facile da indossare anche per gli anziani, utilissima per la protezione delle persone (circa l’80% del totale) nell’ambito della vita quotidiana.

Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta S.p.a., azienda leader mondiale nelle soluzioni avanzate per la stampa, in costante contatto con la Regione ha sperimentato una mascherina che ha tutte le caratteristiche per fornire un’ottima protezione per circa l’80% della popolazione, ad esclusione dell’uso prettamente sanitario e chirurgico.

Sarà distribuita da Protezione Civile e Volontari in punti sensibili su tutto il territorio, per esempio fuori dagli ospedali, nei supermercati e nella rete commerciale ancora aperta.

Per sanitari, medici di base e operatori delle case di riposo continua invece la distribuzione dei dispositivi di tipo professionale.

Grafica Veneta di Trebaseleghe (PD) entrerà nella storia non solo per essere la stampatrice dei romanzi di Harry Potter, ma soprattutto per il suo dono di due milioni di mascherine.

Le mascherine in arrivo

