Liquido igienizzante, società padovana dona 300 flaconi al comando dei Vigili del fuoco

Nei giorni scorsi la Eurotrading spa di Veggiano (Padova), società specializzata nella distribuzione di materie prime per uso cosmetico di alta qualità, ha donato al comando dei Vigili del fuoco di Vicenza 300 flaconcini di liquido igienizzante da distribuire ai colleghi che lavorano sul territorio per la sanificazione immediata delle mani e che verranno distribuiti alle componenti operative della sede centrale e dei distaccamenti.

"Ringrazio vivamente, anche a nome dei colleghi, l'azienda per un grande gesto di sostegno e vicinanza ai Vigili del fuoco, un aiuto concreto per chi si impegna ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti in un momento molto particolare. Grazie a loro potremo operare con maggior sicurezza", ha dichiarato il segretario Fns di Vicenza Paolo Zanarella.