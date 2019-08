All'ex distributore di via Pizzocaro erbacce e ratti vanno ko

Le doglianze indirizzate al Comune di Vicenza erano durate mesi. Adesso il proprietario dell'ex pompa di benzina di via Pizzocaro ha proceduto con lo sfalcio approfondito del perimetro e della parte interna del lotto. «A causa dell'incuria - lamentano i residenti del quartiere di Sant'Andrea - quell'area era diventata un rifugio per ratti con tutto ciò che ne consegue in termini di igiene».



I lavori sono cominciati questa mattina alla ex stazione di servizio posta all'incrocio tra via Quadri e via Pizzocaro. Le maestranze hanno proceduto con la rimozione delle erbacce che da mesi si erano accumulate in loco «dando vita ad una sorta di boscaglia malsana» spiegano alcuni residenti.



A settembre l'area comunque comincerà a cambiare volto. Il terreno è stato acquistato dai titolari della Farmacia Sant'Andrea che si trova a pochi passi sempre in via Pizzocaro e che da anni è uno dei punti di riferimento del quartiere. L'attività si dovrebbe trasferire proprio sul sedime della ex stazione di rifornimento sul quale verrà realizzato un moderno edificio. Il che, sempre secondo i residenti, dovrebbe scongiurare definitivamente il rischio di una nuova invasione di ratti.



Tuttavia tra le raccomandazioni che i residenti inviano a palazzo Trissino c'è quella di essere particolarmente vigili in materia di bonifiche. Poiché quando nelle ex aree di rifornimento si rimuovono i serbatoi di carburante interrati non di rado il terreno può essere contaminato, «è bene che l'amministrazione si sinceri che non vi siano tracce di liquami e altre scorie nascoste dal tempo, magari a causa della rottura o del deperimento di qualche cisterna».