Il Rosso Diesel per "La casa di carta"

Saranno marchiate Diesel le tute rosse indossate dai protagonisti della terza stagione de "La casa di carta". Ad annunciarlo lo stesso patron Renzo Rosso con un post su Instragam di ieri «Orgoglioso di annunciare la nostra ultima e più audace collaborazione con La casa de papel – ha scritto - Quando tutti seguono le regole, noi vestiamo quelli che non lo fanno. Indovinate chi ha realizzato le tute nella terza stagione che sarà lanciata su Netflix il 19 luglio? E proprio come la serie, abbiamo altri colpi di scena in arrivo».

Mancano pochissimi giorni per il lancio su Netflix del terzo capitolo della famosissima e attesissima serie spagnola, in onda dal 2017. Com'è noto la casa de papel - questo è il nome spagnolo - parla di un presonaggio miserioso (il Professore) che recluta una banda con lo scopo di entrare alla zecca spagnola per stamare 400 milioni di euro prima di sparire. I protagonisti portano le maschere di Salvador Dalì e indossano delle "divise" di colore rosso. Rosso Diesel, appunto.

Per i fans, inoltre, c'è una sorpresa. Diesel lancia infatti un'iniziativa promozionale in occasione della terza stagione. Dal 19 luglio la casa di Breganze metterà infatti in palio un numero limitato di tute indossate dagli attori sul set.

Inoltre, il design team di Diesel ha realizzato anche una capsule collection di giacche, T-shirt e felpe caratterizzate da grafiche inedite che mostrano i nomi dei personaggi e l’iconica maschera.