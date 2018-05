La mafia che non c'è nel delitto Fioretto

Sono circa le 20.30 del 25 febbraio. L’anno è il 1991. Il freddo è pungente a Vicenza, lo è stato tutto il giorno.

Quando Mafalda Begnozzi scende in tutta fretta le scale del condominio per andare a raggiungere il marito dalla parte dei garage, non indossa nemmeno una giacca o un cappotto. È preoccupata, forse ha sentito il marito arrivare con la sua nuova Alfa 164 e discutere o forse vuole avvertirlo che due uomini lo stanno cercando insistentemente e che forse è in pericolo. Non immagina che da lì a poco la sua vita si sarebbe fermata contro una pallottola calibro 7,65 di una pistola giocattolo Beretta-Molgora modificata.

Non si sa se lei vede il corpo del marito, l’avvocato Pierangelo Fioretto riverso a terra, freddato da otto colpi sparati dalla stessa mano che la ucciderà. Forse non ha neanche il tempo di disperarsi o stupirsi. I due killer che vengono dal sud, o forse da Roma, non le lasciano scampo e la colpiscono quattro volte: alla gamba, all’addome, al torace e per finire alla nuca.

Un’esecuzione, come per il marito che è stato giustiziato, qualche secondo prima, con un colpo alla tempia. Non spari normali ma soffocati dal silenziatore.

Professionismo omicida.

I due killer fuggono, probabilmente con un complice che li aspetta in macchina, e da quel momento inizia uno dei casi più misteriosi e cruenti della recente storia vicentina. Un duplice omicidio perfetto, una sentenza di morte che porta subito gli investigatori a pensare ad una tipica esecuzione per mafia. Anche se allora l’argomento era legato, erroneamente e quasi esclusivamente, alla Sicilia. Ma chi era Pierangelo Fioretto? Perché architettare un agguato così simile a quelli che si potevano leggere nelle cronache di Palermo o di Roma?

Chi era l'avvocato Fioretto?