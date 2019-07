Incuria e cattivi odori, lamentele in via Quadri

Da giorni alcuni residenti di via Quadri si lamentano per quelle immondizie abbandonate per strada a fianco del gruppo di cassonetti collocati non troppo lontano dall'incrocio con corso Padova.

E ancora, «i bidoncini dell'umido sono spesso stracolmi ed aperti il che causa un tango che si avverte» dai condomíni vicini «perfino dai piani piú alti». Tanto che il tratto «di strada vicino all'ingresso della sede di zona della Telecom assomiglia sempre di piú ad un immondezzaio».

In questo senso i residenti lamentano due ordini di problemi. Da una parte «la evidente insufficienza dei bidoncini dell'umido che durante la stagione calda, proprio perchè si consuma moltissima frutta, si riempiono di materia organica che poi va in putrefazione e puzza molto proprio perchè i coperchi non si choudono». Poi ci sono i comportamenti «incivili di chi, italiano e non, residente e non, procede in modo sbagliato con la differenziata gettando nella frazione degli imballi anche il residuo o peggio lasciando davanti ai cassonetti sacchi e sacchetti, aperti e chiusi, che oltre ad attirare topi, contengono ogni tipo di rifiuto». Tanto che si invoca «una piú decisa opera di contrasto da parte dell'amministrazione comunale».