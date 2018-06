Degrado a Vicenza: "Si masturba davanti ai bimbi nel parco giochi"

"Dalla foto non si vede bene, anzi... Ma vi assicuro che i bambini l'hanno visto benissimo e siamo scappati via!"

Questo il messaggio che una nostra lettrice ci ha inviato via Whatsapp, dopo aver dovuto allontanare i bambini dai loro giochi nel parco di via Turra per la presenza di un maniaco. La testimone afferma che un uomo, tra gli alberi, si stava masturbando, ben visibile ai presenti.