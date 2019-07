La Triplice in piazza a Vicenza contro il decreto sicurezza bis

La Cgil, la Cisl e la Uil della provincia berica domani 19 luglio saranno in piazza dei Signori a Vicenza per protestare contro il decreto bis in materia di sicurezza varato dal Governo. Questo è quanto fa sapere in una nota diramata oggi il segretario provinciale della Cgil Giampaolo Zanni.

A giudizio della triplice, ma soprattutto della Cgil, la traiettoria imposta dal governo in materia di immigrazione e di legislazione in materia di libertà di manifestazione potrebbero costituire i prodromi di un vero e proprio «regime». Questo almeno era stato l'allarme lanciato non più tardi del 20 maggio dalla segreteria confederale nazionale della Cgil . La quale sul proprio portale si era espressa in termini assai poco lusinghieri verso palazzo Chigi per bocca di uno degli esponenti di spicco della segreteria confederale nazionale, vale a dire Giuseppe Massafra: «Se il decreto sicurezza, poi convertito in legge, ha operato una torsione pericolosamente autarchica di stampo razzista e securitario, il decreto sicurezza-bis che sarà proposto... in Consiglio dei ministri può assumere tratti da regime.

«La scelta - spiegava allora Massafra - è quella di intensificare la guerra ai migranti, infliggendo ulteriori provvedimenti persecutori nei confronti di coloro che prestano soccorso, e di contrastare ogni forma di dissenso politico attraverso l’inasprimento di misure tese a limitare ogni situazione che possa diventare occasione di contestazione». Ora che la seconda versione del decreto sicurezza è stata votata dal consiglio dei ministri il giorno 11 luglio, queli che la Cgil vedeva come spettri si sono oggi materializzati, sostiene ancora il sindacato.

Stando a quanto fa sapere il segretario Zanni la manifestazione vicentina sta già trovando il sostegno da parte di un variegato arcipelago di associazioni che avrebbero dato o starebbero per dare la propria adesione in vista dell'appuntamento di domani.