Quando si parla di misteri, di intrighi, di efferati omicidi difficilmente si pensa alla provincia italiana. Difficilmente possiamo pensare a tutti questi argomenti con lo sfondo delle nostre vie, dei nostri bar di quartiere, dei nostri palazzi antichi, delle nostre piazze. Tutto sembra legato alle grandi città come Milano, Roma o Napoli.

Ma non è così.

È in città come Vicenza che tutto è mimetizzato in modo perfetto. Dalle grandi criminalità, che hanno trovato in Veneto la cassaforte ideale per il provento dei loro traffici, agli omicidi seriali, alle morti misteriose, ad eventi senza apparente senso che però sono diventati parte della storia italiana.

“Tutto cominciò nel buio” è un viaggio nella cronaca passata e presente di Vicenza, sarà inchiesta fino e oltre i muri di gomma. Racconto e analizzo fatti e misfatti da una prospettiva diversa. Vi porto nel “dietro le quinte” delle storie per non lasciare spazio ai dubbi, alle domande inevase, alla velocità stessa della cronaca, che troppo spesso non riesce a fissare, nella mente dei lettori, fatti che hanno segnato e segnano la storia stessa della città e della provincia.

In tempi in cui la velocità è tutto, questo spazio cerca invece di fermare gli orologi. Per raccontare i momenti, gli attimi, i particolari di avvenimenti che hanno avuto i contorni del giallo, del noir e a volte della spy story.

Chi scrive, ha osservato da vicino e raccontato per anni il crimine e le zone grigie della Capitale. Quando tornai a Vicenza, e riguardai con occhio diverso la storia di questa provincia, mi accorsi di quanto era necessario aggiornare e approfondire alcuni fatti del passato. Dalla cattura del boss mafioso Madonia ai delitti di Ludwig, dalle sette esoteriche alle truffe milionarie e miliardarie, dai rapimenti misteriosi a fatti di cronaca che attraversarono l’oceano. Interviste ad alcuni protagonisti e testimoni di queste vicende. Vittime e carnefici, predatori e prede. Sono storie di provincia, storie nate nel buio e che nel buio sono rimaste per togliere un po’ di quella verità di cui tutti abbiamo diritto.

Salite in treno, il viaggio inizia