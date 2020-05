Covid e quarantena: come sono cambiate le vostre abitudini?

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il lockdown decretato il 9 Marzo 2020 dal Governo Italiano ha causato un drastico cambiamento nelle abitudini di vita degli italiani.

Questo studio epidemiologico ha lo scopo di indagare possibili effetti diretti e indiretti della quarantena sul benessere psicofisico della popolazione italiana e si propone di valutare come alcuni comportamenti degli italiani, rilevanti dal punto di vista sanitario, siano cambiati e di come le condizioni familiari, abitative e socioeconomiche abbiano influenzato questi cambiamenti.

Il questionario raccoglie le risposte in forma anonima e volontaria; non è richiesto l’inserimento di informazioni che permettano di identificare i partecipanti (come nome e cognome, data di nascita, e-mail). È richiesto il cap di domicilio, alcuni dati socio-demografici come il sesso, l’età e il tipo di professione, alcuni dati sanitari di malattie pregresse, dati sul tipo di abitazione e su alcune abitudini rilevanti dal punto di vista sanitario (fumo, consumo di alcool, attività motoria).

L’unico requisito per poterlo compilare è essere maggiorenni. I rispondenti devono abitare in Italia al momento della compilazione; ogni rispondente può compilare il questionario una sola volta. Il tempo di compilazione del questionario online è di 5-10 minuti.

Il questionario può essere compilato al seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/LifeStyle-COVID19.

Giancarlo Pesce, PhD. Sorbonne Université (Parigi P.S. Per ulteriori informazioni riguardante il questionario o sui risultati dello studio (disponibili a partire da Luglio 2020), può scrivere una email (covid19.survey20 @ gmail.com) o un contattarci su Twitter @Covid19Studio.

P.S. Si ringrazia Ale Giorgini per la gentile concessione delle illustrazioni che hanno decorato il questionario. https://ec.europa.eu/eusurvey/LifeStyle-COVID19