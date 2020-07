Covid-19, il "caso" Laserjet: "Nessun pericolo né altro contagio oltre a Lino"

Sull'accaduto mancavano solo le dichiarazioni dell'azienda, la Laserjet di Pojana Maggiore al centro della cronaca degli ultimi giorni dopo la notizia della positività da Covid-19 di uno dei titolari, che sono arrivate nella mattinata di domenica.

"Su quanto successo prima del giorno 28 giugno 2020 - scrive la famiglia Fraron in un comunicato stampa pubblicato sul sito dell'azienda - non abbiamo informazioni certe e per tale motivo preferiamo non dire niente. Possiamo invece confermare che è stata attestata la positività al Covid-19 di Lino nella giornata di domenica 28. Lino ha rifiutato il ricovero e seguendo le procedure sanitarie previste dal protocollo, è stato accompagnato in autoambulanza nella sua abitazione con tutte le attenzioni del caso per lui e per il personale sanitario coinvolto.

E ancora: "Possiamo garantire che da domenica 28 a mercoledì 1 luglio (giorno del suo ricovero) Lino è rimasto in isolamento presso la sua abitazione. Confermiamo inoltre che durante quei giorni Lino ha avuto contatti con altre 3 persone, attualmente in isolamento; 2 delle quali hanno già il risultato del tampone fatto, che è negativo. Aspettiamo entro la giornata di lunedì l’ultimo esito del tampone dell’ultima persona che comunque resta in isolamento a domicilio".

"Le nostre aziende - precisano - hanno sempre rispettato tutte le precauzioni e attuato i protocolli anti-Covid, in maniera attenta e dettagliata. Non esiste alcun pericolo a riguardo di ciò. Ci stiamo attivando per dare un ulteriore messaggio di sicurezza e di certezza che non esiste alcun pericolo ulteriore di contagio, in quanto le persone potenzialmente coinvolte sono tutte in isolamento. Concludiamo smentendo ogni falsa notizia di coinvolgimento della famiglia Fraron al contagio del Covid-19 in quanto nessuno di noi ha avuto contatti con Lino da svariate settimane almeno. La famiglia Fraron e la direzione aziendale".