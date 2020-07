Coronavirus, Zaia: «Virus meno virulento in Veneto ma il pericolo viene da fuori»

«Da una parte il virus è meno virulento in Veneto, dall'altra abbiamo focolai domestici sotto controllo che non ci preoccupano ma ci preoccupano un po' di più ceppi di virus portati da fuori, vedendo anche l'abassamento dell'età media». Sono le parole di Luca Zaia che nella tarda mattinata di lunedì ha esposto la situazione dell'epidemia causata dal Coronavirus in Veneto.

«La situazione in Veneto è sotto controllo, ma non è che si può fare festa. Il virus sarà anche meno virulento, ma ci sono delle regole che bisogna continuare a rispettare. Abbiamo sequenziato il virus "non di casa" vedendo che è più aggressivo e che ha delle "mutazioni"». Il Presidente della Regione Veneto, in diretta da Marghera ha comunque rassicurato i veneti: «La situazione qui è comunque sotto controllo, però ho fatto sequenziare i campioni del virus dei contagiati in Serbia. È risultato che nei quattro tamponi la carica virale era molto alta e i quattro tamponi sono dello stesso ceppo e appartenente al cluster Serbo, ben diverso da quello registrato in Veneto. È quindi una mutazione non nota in Italia per mancanza dei dati clinici dei malati serbi. Questo va a suffragare il fatto che il virus non di casa nostra è un virus più aggressivo. Bisogna capire che basta beccarsi una mutazione e si è punto a capo».

Infine, novità sui test rapidi: «C'è un nuovo sistema, molto più rapido, per stabilire se una persona è o meno positiva. Il risultato arriva in pochi minuti. Su un migliaio di test fatti c'è stato un solo errore, dove ha segnalato un caso di positività che non c'era».