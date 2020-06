Zaia, nuova ordinanza: «Dall'8 giugno al via servizi infanzia 0-3 anni»

Dall'8 giugno è consentito lo svolgimento per i servizi per l'infanzia 0-3 anni nel rispetto delle disposizioni di sicurezza. È la principale novità della nuova ordinanza che verrà firmata nella giornata di giovedì da Luca Zaia. L'annuncio è stato dato in diretta dal presidente della Regione Veneto durante il consueto appuntamento delle 12:30 sullo stato dell'epidemia in Veneto.

«A tutt'oggi non abbiamo notizie da Roma per la validazione delle linee guida ma noi non prossimo aspettare - ha commentato il Governatore - le linee guida sono state viste, validate, scritte dai servizi di dipartimento di prevenzione delle Regioni per cui inizieranno da lunedì questi servizi tanto attesi dalle famiglie»

Altro punti dell'ordinanza sono:

I formatori scientifici, ovvero coloro che portano informazioni agli ospedalieri, è consentito di nuovo l'accesso alle strutture sanitarie dopo il divieto per l'emergenza sanitaria.

Sale gioco per bambini e adolescenti. Si possono aprire di nuovo nel rispetto delle norme di sicurezza.

Piscine condominiali. Possono essere riaperte in edifici con almeno 9 unità abitative anche non in strutture ricettive turistica.