Coronavirus, nuova ordinanza in Veneto: tutte le novità

Cambiano alcune regole in Veneto per affrontare l'emergenza Coronavirus. Alla firma una nuova ordinanza che entrerà in vigore da sabato 27 giugno e sarà valida fino al 10 luglio. L'annuncio è stato dato da Luca Zaia nel corso del punto stampa di venerdì. I principali temi: trasporto, giornali, sport di squadra, processioni religiose e cortei.

Nel dettaglio il trasporto pubblico di terra e di acqua ritorna con la capienza di omologazione, cioè niente più contigentazione di persone all'interno dei mezzi. Resta l'obbligo di mascherina e di igienizzazioni per le mani durante gli accessi e le uscite. «Bisogna star seduti nella propria postazione e non ci si toglie le scarpe, non si appoggiano i piedi sui sedili», ha specificato Zaia.

Altra novità riguarda il ritorno dei giornali negli esercizi pubblici. Quindi da sabato riviste, quotidiani, settimanali e mensili, si potranno leggere nei bar come dal parrucchiere, dal barbiere o dall’estetista.

Torna anche lo sport di contatto e di squadra. In questo caso non bisogna avere sintomi simili al Covid, si gioca con mani disinfettate a senza febbre. «In ordinanza ci sarà un allegato per delle linee guida», ha aggiunto Zaia. Aperte al pubblico anche le saune (in qualsiasi struttura con caldo secco e temperatura - 80-90 gradi - quindi non bagno turco che si può fare da soli.

Le processioni religiose e manifestazioni con spostamento, ovvero cortei rievocativi storici e di altro tipo da sabato sono ammesse. Resta l'obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare le distanze di almeno un metro o, se impossibile, utilizzo di mascherina.

Infine riaprono anche le attività accessorie alla persona (bar etc.) negli ospedali e riaprono anche le ippodromi.