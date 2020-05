Coronavirus, curva contagio ancora in discesa: «Stiamo lavorando per il Veneto Covid-free»

Il bollettino di mercoledì presentato da Luca Zaia porta ancora buone notizie rispetto alla curva discendente dell'epidemia in Veneto. Con 12mila tamponi in più rispetto a martedì, nelle ultime ore si sono registrati solo otto tamponi positivi in più. Vale a dire lo 0,7 per mille dell'incidenza del contagio rispetto ai tamponi effettuati. Scendono anche le persone in isolamento fiduciario -63 rispetto al giorno precedente. I ricoverati calano ancora, come le terapie intensive, 16 dimessi nelle ultime ore. Purtroppo sono morte altre 9 persone con infezione Covid. Nel dettaglio 19113 sono i contagiati dall'inizio dell'epidemia, 2287 gli attualmente positivi, 1895 i decessi, 14931 i guariti e 2245 i soggetti in isolamento domiciliare. Negli ospedali ci sono 168 ricoverati positivi in area non critica e 9 positivi in terapia intensiva.

Durante il punto stampo il presidente della Regione è tornato su alcuni punti, prima di tutto le linee guida per le terme e i centri estivi. «Tra breve arriverà un'ordinanza, il primo di giugno è confermata l'apertura dei centri estivi 3-17, ma rimane l'incognita dei 0-3 spero che il Governo approvi presto le nostre linee guida». Zaia ha poi spiegato il concetto di "Covid-free" applicato al Veneto: «Stiamo ragionando a livello territoriale su questo, abbiamo capito che il test dal punto di vista epidemiologico fornisce solo una foto. Stiamo invece pensando a una serie di misure quali rintracciare i contatti, biosorveglianza e isolamenti, servizi sanitari, microbiologie e incrocio dei dati reali che ci diano una fotografia più precisa. Per arrivare al punto a presentare il Veneto, anche ai turisti, come regione Covid free, ovvero una regione che ha in mano la situazione»

