Coronavirus, Zaia: «Governo pronto a fase 2, decreto forse a notte fonda»

Aumento del numero di tamponi, diminuzione delle persone in isolamento e dei ricoverati in ospedale. Continua il trend positivo con i dati regionali che mostrano un miglioramento continuo dell'epidemia in Veneto. Purtroppo, però continuano i decessi: sono altri 18 in più nelle ultime 24 ore. A rendere noto il bollettino Luca Zaia: 17471 contagiati, con 80 tamponi positivi registrati in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 1221, 13 in meno rispetto al 25 aprile, in terapia intensiva ci sono 24 persone, 5 in meno rispetto a ieri. I dimessi a oggi sono 2453, 18 in più di ieri. I decessi totali in regione sono ad oggi 1315, 1071 dei quali in ospedale. I nati nelle ultime 24 ore sono 82.

«Il trend è confermato i Veneti stanno facendo un lavoro eccezionale - ha commentato Zaia - e rispetto alle indicazioni date credo che il risultato i sia sotto agli occhi di tutti. Io non ho visto scampagnate, c'è la volontà di fare un lavoro di squadra».

Per quanto riguarda l'apertura delle imprese quota la sensazione, secondo Zaia, è che sta prendendo realtà l'apertura per lunedì 27 aprile. «Il governo credo stia accelerando nel prendere decisioni - ha concluso il presidente della Regione - oggi alle 15 ci sarà una cabina di regia e alle 19 la conferenza dei governatori. La fase due sta prendendo corpo e potrebbe esserci un dpcm a notte fonda o domani mattina presto»