Coronavirus, Zaia: «Nuova ordinanza, si riapre tutto»

In Veneto "si riapre tutto", vale a dire attività relative a spettacoli cinematografici, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti a partire da lunedì 15 giugno e poi sagre e fiere venerdì 19 giugno, così come congressi e grandi eventi fieristici. La data per sale slot, sale gioco e sale bingo è invece fissata venerdì 19 e discoteche e locali simili potranno riaprire venerdì 19, così come il casinò di Venezia riaprirà venerdì 19. Sarà invece possibile svolgere sport di squadra e di contatto da giovedì 25 giugno, data che però potrebbe essere anticipata.

La notizia, alla quale seguirà una nuova ordinanza regionale, è stata data da Luca Zaia durante il punto stampa di Zaia, con alcune precisazioni. Il numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura dovendosi assicurare uno spazio libero tra le sedute fisse, quindi un posto sì e uno no, o la distanza di un metro. Inoltre sono confermate le disposizioni in vigore per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine.

«Il tutto va interpretato con la massima prudenza, non è che da adesso si faccia festa come se niente fosse», ha commentato il presidente della Regione Veneto, illustrando infine i dati del bollettino: «Siamo arrivati a quota 802.241 tamponi realizzati. I positivi sono 19.212, mentre le persone in isolamento sono 831. I ricoverati sono 271, di cui 13 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.497, mentre i morti sono 1.411 che salgono a 1.977 considerati anche quelli extra-ospedale. I Bersaglieri del Veneto ci hanno versato 10.000 euro».

L'ordinanza scadrà il 10 luglio.