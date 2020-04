"Siamo in balia delle onde", l'attacco di Zaia al Governo: in arrivo altre ordinanze

"Nessuno ha capito cosa accadrà", è questo il grande punto di domanda manifestato dal governatore del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa di martedì sulla situazione coronavirus a seguito del nuovo Dpcm presentato dal governo centrale e in vigore dal prossimo 4 maggio.

Porta l'esempio di alcune scelte, per alcuni aspetti incomprensibili, sulle aperture ritardate di parrucchieri ed estetiste quando in Veneto era stata creata a doc anche una mascherina adesiva da indossare nei saloni di bellezza.

"Ai veneti dico "state attenti" perché siamo sotto la lente di ingrandimento. Niente assembramenti, uscire con la mascherine, mantenere le distanze - sottolinea - Alle forze dell'ordine chiedo il buon senso del padre di famiglia. Io ieri sera alle 18 non ho visto assembramenti. Se cercassimo il conflitto sociale potevamo dire "restate a casa e prendetevela con Roma".

E si accende quando gli arrivano commenti fuori luogo sui veneti:"Non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili - precisa - I veneti sono gente per bene. Oggi abbiamo indicatori che ci dicono, almeno in Veneto, che si può allargare. Se firmo un'ordinanza che puoi uscire a fare una passeggiata da soli, con la mascherina e nel territorio comunale, è un segnale di fiducia e solidarietà nei confronti di chi è in quarantena da due mesi. Qualcuno lo vede come un atto sovversivo, ma non lo è".

Non solo, in tema di ordinanze (l'ultima è quella in vigore dalle 18 di lunedì) , non esclude di emanarne altre in futuro com'è stato per la toelettatura per animali. "Abbiamo fatto una circolare ad hoc per autorizzarla: consegna dell'animale da parte del proprietario solo su appuntamento. La finalità è solo igienica".