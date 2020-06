Torna il virus alla casa di riposo: ospite positivo dopo pranzo in famiglia

Torna la paura Covid all casa di riposo Villa Aldina a Rossano Veneto dopo che 40 ospiti (su 70) erano stati trovati positivi. L'emergenza, scattata qualche mese, si era risolta con la negativizzazione di tutti i contagiati. Nei giorni scorsi un ospite, risultato negativo a tre tamponi consecutivi, è andato a pranzo a casa dei famigliari. Successivamente è dovuto andare in ospedale per un intervento già programmato e, nuovamente sottosposto al tampone, è risultato positivo.

Per l'anziano, asintomatico, è scattata la quarentena così come per i suo famigliari. L'esito del tampone, probabilmente,è uno strascico della precedente infezione. «Non siamo preoccupati perché la casa di riposo, con l'esperienza dei mesi precedenti, è in grado di gestire la situazione - ha dichiarato ai microfoni di Rete Veneta il vicesindaco di Rossano Davide Berton - dentro alla struttura il paziente positivo è stato isolato e verranno fatti i tamponi nuovamente agli ospiti»