Coronavirus, in calo l'incremento dei positivi: 10 i decessi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Una flessione nell'incremento del numero di tamponi positivi. È il dato del bollettino della Regione Veneto della mattina del giorno di Pasquetta. Il report di domenica mattina indicava un +186, quello del pomeriggio un +93 mentre l'incremento di oggi è di +81. Purtroppo altri 10 decessi negli ospedali del Veneto, due dei quali nel Vicentino (uno al San Bortolo e uno a Santorso avvenuti ieri ma registrati nel bollettino di oggi).

Continua il trend positivo negli ospedali della regione con un lieve aumento dei ricoverati in area non critica (+6) ma nessun incremento in terapia intensiva. La situazione aggiornata nel dettaglio:

REGIONE VENETO 14251 (+81) i positivi dall'inizio dell'epidemia; 10766 gli attualmente positivi; 882 i deceduti (dato cumulativo ospedale + extra ospedale); 2603 i guariti e 17902 le persone in isolamento domiciliare.

OSPEDALI: 1427 (+6) in area non critica; 245 (-1) in terapia intensiva; 1721 i dimessi e 779 (+10) i decessi solo nelle strutture ospedaliere.

VICENZA E PROVINCIA 2080(+12) i positivi dall'inizio dell'epidemia; 1529 gli attualmente positivi; 113 i deceduti (dato cumulativo ospedale + extra ospedale); 438 i guariti e 2469 le persone in isolamento domiciliare.

OSPEDALI: 279 ricoverati, 241 (+6) in area non critic e 38 in terapia intensiva; 194 i dimessi; 105 (+2) i deceduti solo nelle strutture ospedaliere.

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.