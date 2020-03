Coronavirus, il bilancio aggiornato sull'epidemia: 1663 casi in Veneto, 143 nel Vicentino

Sono 1673 i contagiati in Veneto dal virus Covid-19, 78 in più dell'ultimo bollettino, 143 a Vicenza, 8 in più di questa mattina. In totale sono 50 i decessi per complicanze legate al coronavirus registrati in Regione, 25 dei quali nel solo ospedale di Treviso.

Al San Bortolo sono due i pazienti dimessi dal reparto di Malattie Infettive con un incremento tuttavia ancora lieve dei casi positivi e dei ricoverati che passano da 19 a 24. Di questi 11 sono in terapia intensiva. Nell'Ulss 7, invece, i ricoverati sono 18, 5 sono a Bassano, gli altri a Santorso. Nessuno in terapia intensiva.