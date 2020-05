Coronavirus a Vicenza, nessun decesso e terapie intensive stabili

Continua la discesa della curva del contagio da Coronavirus nel Vicentino. Il dato più confortante del bollettino odierno delle Ulss 7 e 8 Vicenza e provincia è il numero zero per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24 ore. Ma i segnali positivi arrivano anche dai ricoverati negli ospedali.

In area non critica al San Bortolo rimangono stabili rispetto al giorno precedente (63) mentre crescono lievemente nella Ulss Pedemontana (+3). Crescita contenuta anche dei nuovi casi. Sono +6 nella Ulss 8 e +7 nella Ulss 7. In terapia intensiva nessun incremento, rimangono 10 i pazienti (5 Ulss 7 e 5 Ulls 8).

Nel Vicentino sono stati effettuati 56.181 tamponi da inizio pandemia, più di 1000 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia 2806 persone sono risultate positive al Covid-19.