Terapie intensive al San Bortolo Covid free: «Dobbiamo stare sempre molto attenti»

Oggi i sanitari dell'Ospedale di Vicenza hanno sorriso dopo mesi, il nosocomio è Covid free nel reparto di rianimazione, non ci sono infatti più pazienti in terapia intensiva. Gli angeli ce l'hanno fatta. Hanno lottato contro il virus e guarito oltre 1100 persone, purtroppo sono 117 gli ammalati gravi deceduti nel vicentino. La pandemia che ha colpito il mondo nella nostra provincia lascia strascichi meno gravi che in altre. Sono numeri importanti nella lotta al virus quelli che arrivano anche oggi dai bollettini delle Ulss Vicentine. Terapie intensive svuotate, record di tamponi e nessun decesso.

Merito di medici, infermieri, personale tutto che con abnegazione da marzo si sono dedicati giorno e notte al difficile compito di salvare vite.

Le dichiarazioni che ci ha fatto il primario di Malattie Infettive dell'Ospedale di Vicenza dottor Vinicio Manfrin in questa giornata da ricordare.

Come commenta questo risultato positivo?

Questo è ancora l'effetto del lockdown ma siamo confidenti che si mantenga questo trend, ma stiamo a vedere cosa succede con la ripresa della circolazione delle persone, se riprende anche il numero dei casi. Comunque ad ora non abbiamo più pazienti in terapia intensiva e questa è una realtà, ne abbiamo nei reparti e comunque siamo in una situazione di attesa

Quanti sono i pazienti covid al reparto malattie infettive del San Bortolo?

Son passate circa 200 persone in reparto e i ricoverati ora sono 18, nessuno con prognosi grave. Nessuno è in pericolo di vita, c'è qualche problematica di paziente difficile ma io credo che sarà più chiaro la settimana prossima quello che ci attende per l'estate, compreso il fatto se sarà necessario adottare qualche altra manovra restrittiva

Che tipo di terapia si è fatta Vicenza nella lotta al coronavirus?

Ricordo che non c'è una terapia ancora efficace. Abbiamo fatto le terapie autorizzate dall'agenzia del farmaco. Abbiamo utilizzato la Clorochina che adesso hanno vietato perché sono usciti dei dati su alcuni problemi, poi farmaci anti Aids e altri in via sperimentale

I tamponi sono utili?

I tamponi sono fondamentali nella lotta al coronavirus sono l'unico modo che abbiamo per riconoscere le persone che sono state conteggiate. Il problema è capire a chi farlo e con chi frequenza farlo

L'Ospedale di Vicenza li processa direttamente?

Sì lo facciamo noi

Cosa si attende per il futuro?

Questo non lo sappiamo con certezza dipende proprio dal mantenimento delle regole che la popolazione dovrebbe osservare per evitare la ripresa dei contagi. Il Covid è imprevedibile in alcuni paesi c'è stato un ritorno dei casi, per cui dobbiamo stare sempre molto attenti

Il caldo attenua la virulenza dei contagi?

Diciamo che non c'è evidenza di questo ma è vero che la buona stagione ci fa stare più all'aperto e questo è un bene

Foto di Alberta Delle Grazie