Coronavirus, l'appello di Rucco: «Dobbiamo essere tutti responsabili»

Il sindaco e presidente della provincia Francesco Rucco interviene in merito alle ultime disposizioni del governo relativamente all'emergenza Coronavirus.



«In queste ore stiamo cercando di comprendere come applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato oggi - spiega il sindaco Francesco Rucco – che per quanto riguarda Vicenza, provincia non considerata zona rossa, conferma le prescrizioni già annunciate nei giorni scorsi con in più l'obbligo di tenere chiusi i musei. Cercheremo di dare indicazioni più chiare possibili anche ai nostri concittadini che per vari motivi necessitano di spostarsi anche nelle zone rosse a noi vicine, Padova, Treviso e Venezia e la Lombardia, per citarne solo alcune. Naturalmente vale per tutti la regola di limitare più possibile gli spostamenti non strettamente necessari, perché tutti dobbiamo essere responsabili al fine di contenere il contagio e creare meno disagi possibili alla popolazione, in particolare alle persone più fragili. Rimane consentito quindi, se strettamente necessario, spostarsi per lavoro, per motivi di salute o tornare al proprio domicilio se si è lontani da casa. In queste ore sono in contatto con la Regione Veneto, la prefettura e con i sindaci della provincia di Vicenza in modo da rispettare nel modo migliore le indicazioni del governo. Per quanto riguarda il mondo del lavoro il decreto spiega che i datori di lavoro sia pubblici che privati, se possibile, dovrebbero promuovere l'utilizzo di periodi di congedo ordinario o di ferie»