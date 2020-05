Coronavirus, nel Vicentino calo dei ricoveri ma altri 6 decessi

Altre vittime dovute al coronavirus nel Vicentino nella giornata di domenica. Sono 4 i decessi a Santorso: un uomo di 91 anni di Romano d'Ezzelino, uno di 78 anni di Schio, uno della stessa età di Bassano, e uno di 84 anni di Bassano. Nella Ulss 8 hanno perso la vita una donna di 90 anni di Vicenza e una donna di 87 anni di Caldogno.

Il tragico bilancio arriva dai bollettini Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica che indicano un incremento contenuto dei casi positivi all'infezione nelle ultime 24 ore: 12 in più per un totale di 2.779 positivi dall'inizio dell'epidemia. I tamponi effettuali sono 51.598 tamponi, 25.104 dei quali nell'Ulss 8 e 27.175 nell'Ulss 7.

Ancora in diminuzione i pazienti ricoverati: 11 meno in area non critica. Attualmente sono 67 nell'Ulss 8 e 83 nella 7 Pedemontana. Un ricoverato in meno anche in terapia intensiva, i reparti hanno ora in trattamento 16 persone. In aumento anche i guariti: 1.326 in totale nelle due Ulss