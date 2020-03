Vicenza, il bollettino del virus: 14 positivi, dimesso il primo paziente

Sono 16 i casi di persone risultate positive al coronavirus nella provincia di Vicenza. A renderlo noto le strutture sanitarie del territorio con un bollettino aggiornato a mercoledì. Nell'Ulss 8 berica i contagiati sono 8, mentre nell'Ulss 7 pedemontana sono 6, tutti in attesa di conferma da parte dell'istituto superiore della sanità. A Santorso sono risultati positivi 3 sanitari dei 60, messi in quarantena martedì, e un paziente che era già ricoverato in ospedale ed è venuto in contatto con i sanitari. Tutti e tre gli operatori risultano asintomatici. A questi va aggiunta una positività al San Bortolo che riguarda un paziente proveniente da un'alltra regione che era a Vicenza per lavoro e si è sentito male.

Sono stati 299 i tamponi totali eseguiti nelle due Ulss, 210 in quella berica e 89 in quella pedemontana. Ad oggi, mercoledì, sono invece 5 i pazienti ricoverati al San Bortolo due dei quali ricoverati in terapia intensiva, mentre 4 sono asintomatici. Questi ultimi e i loro familiari stretti sono in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute e seguiti costantemente.

I casi sono correlati ai cluster già noti, non ci sono nuovi focolari nel nostro territorio mentre il primo paziente ricoverato è stato dimesso mercoledì e proseguirà a domicilio il periodo di isolamento previsto. Per quanto riguarda i pazienti in sorveglianza, nell'Ulss 8 sono 41 in sorveglianza attiva e 59 in sorveglianza fiduciaria passiva; nell'Ulss 7 sono 104 in sorveglianza attiva e 16 quelli che hanno terminato la sorveglianza.