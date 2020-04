Coronavirus, 6 decessi nel Vicentino: al San Bortolo zero nuovi positivi

Purtoppo nella giornata odierna sono avvenuti altri 6 decessi nelle Ulss Vicentine. Si tratta di tre donne - una di 85 anni di Montorso, una di 73 anni di Torri di Quartesolo e una di 84 anni di Armento in provincia di Potenza - e di un uomo di 68 di Vicenza deceduti nella Ulss 8. Nella Ulss 7, invece, han perso la vita a causa del virus una donna di 89 anni di Bassano e un uomo di 80 anni proveniente da ospedale di comunità di Marostica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle due Ulss si riconfermano i dati positivi incoraggianti con aumento dei guariti e diminuzione dei ricoveri e delle persone in isolamento domiciliare. La buona notizia che arriva dalla Ulss 8, inoltre, è che nelle ultime 24 ore sono stati fatti altri 322 tamponi e 221 test sierologici ma non si è registrato nessun nuovo caso positivo. Un dato che però non deve far pensare di essere arrivati alla fine dell'emergenza Covid-19