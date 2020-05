Coronavirus nel Vicentino: tre decessi nelle ultime ore

Altre tre persone hanno perso la vita a causa del coronavirus negli ospedali vicentini. È quanto emerge dagli ultimi dati che arrivano dalla Ulss 8 Berica e dalla Ulss 8 Pedemontana. Sono cinque i decessi registrati, uno al San Bortolo, un uomo di 60 anni di Arzignano, uno presso l'ospedale di Asiago, un uomo di 78 anni del posto e uno presso l'ospedale di Santorso, una donna di 86 anni di Thiene.

Trend ancora positivo per quando riguarda l'andamento dell'epidemia. Nella Ulss 8 solo due tamponi positivi rispetto a ieri, a fronte di 639 tamponi in più eseguiti e di 432 test sierologici in una giornata. Solo tre casi in più invece nella Ulss 7 a fronte di 610 tamponi in più e 237 test rapidi in più eseguiti in una giornata.