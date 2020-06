Coronavirus nel Vicentino: zero nuovi casi e ospedali verso lo svuotamento

Il Covid sta sparendo negli ospedali Vicentini. Da quanto risulta nel bollettino odierno della Regione Veneto sono rimasti solo 7 pazienti ricoverati in reparto, quindi in area non critica, ancora positivi al Coronavirus. Nessun ricovero, invece, in terapia intensiva e un decesso all'ospedale di Santorso, nelle ultime 24 ore.

Trend positivo anche per quanto rigurda i nuovi contagi, con nessun tampone processato che ha registrato l'infezione al virus. Attualmente sono 667 le persone che risultano ancora contagiate, mentre sono 834 quelle in isolamento domiciliare. I guariti negativizzati hanno inoltre raggiunto quota 16565.

Dall'inizio dell'epidemia 19225 persone sono risultate positive al Coronavirus, mentre per Covid ne sono decedute 1993.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

aggiornamento casi 17.06 ore 17-2