Coronavirus, altro appello di Zaia contro la movida selvaggia: «Nessuno vi vieta lo spritz ma evitate gli assembramenti»

Incidenza del virus sui contagi molto bassa, circa l'1,5 per mille in Veneto. Un dato reso noto dal presidente della Regione Veneto nel punto stampa di mercoledì. Confermata quindi la curva in continua discesa dell'epidemia da Coronavirus, tanto che i laboratori di microbiologia regionali stanno passando al sistema "pool" per aumentare la processione dei tamponi.

«In pratica, semplificando, visto che l'incidenza del virus ora è molto bassa, i tecnici mettono un po' di liquido di più campioni in una provetta unica così si processa la provetta nel tempo di fare un test se ne fanno 10», ha spiegato Zaia, aggiungendo «Questo è possibile ora perché la curva è bassa e ci sono moltissimi negativi».

Ma proprio sul fatto della curva attualmente bassa Zaia ha lanciato l'ennesimo monito: «Continuano a mandarmi video dove vedo assembramenti e happy hours senza mascherina, così è da incoscienti ma io credo ancora nel dialogo e faccio appello a tutti: nessuno vi vieta lo spritz ma vi prego di evitare assembramenti, vi chiedo di resistere fino al 2 giugno». Infine il presidente della Regione ha annunciato che presto sarà pronto uno sport contro i comportamenti sbagliati.