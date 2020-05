Fase 2 coronavirus, Zaia: «In giornata nuova ordinanza»

In terapia intensiva ci sono attualmente 99 persone ricoverate con l'infezione da covid-19. Un numero importante che segna il raggiungimento, anzi il superamento della fatidica "soglia 100". Un modello matematico che, come ha spiegato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, conferma l'efficacia del modello veneto per il contenimento dell'epidemia.

Lunedì 4 maggio è anche il giorno della fase due, con un incremento di traffico e movimentazione e con 1200000 lavoratori veneti che si sono recati al lavoro. «Oggi noi iniziamo il percorso di sorveglianza estrema e di grande preoccupazione per quel che riguarda il rispetto delle regole - ha aggiunto Zaia - se avessimo una recrudescenza di casi positivi e terapie intensive chiuderemo di nuovo tutto». La raccomandazione del presidente della Regione è quella di portare sempre la mascherina: «Chiunque fuori da casa deve portarla, vi prego di non trasformare il totem della mascherina come un'imposizione, no, la mascherina è un presidio medico».

Nel frattempo un'altra ordinanza regionale uscirà nel pomeriggio per chiarire alcuni aspetti. Ecco le principali:

- Mense per i lavoratori, per il tema dei cantieri gli operai possono avvalersi dei servizi di ristorazione, con tutte le precauzioni: distanziamento sociale, mascherine e guanti per i dipendenti di sala e sanificazione continua dei locali.

- È ammessa ospitalità per gli operatori sanitari in strutture anche diverse degli alberghi

- Attività motoria e sportiva include l'attività remiere, il motociclismo e il tirassegno. Ammessa anche con svolgimento in coppia nel rispetto del distanziamento o con i conviventi.

- Nei mercati è ammessa la vendita di fiori e piante, libri, vestiti e scarpe per bambini.

- È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, anche quelle chiuse, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e sanificazione.

- Spostamenti nel territorio regionale per visite a congiunti sono possibili mediante utilizzo e mezzo di trasporto con più conviventi.

- Sono ammessi gli spostamenti di beni anche fuori dal comune di residenza. Si può fare la spesa anche in un altro comune.

- Seconde case, camper etc..sono ammessi gli spostamenti anche per quanto riguarda i conviventi con il proprietario o il locatore

-