Coronavirus, Zaia: «Trend positivo, pronti a riaprire con un piano sostenibile»

«La decisione di riaprire prima del 4 spetta al Governo, noi comunque siamo pronti a tutto». Lo ha ribadito più volte il presidente della Regione Veneto nel corso della conferenza stampa di venerdì per fare il punto della situazione sull'epidemia da Coronavirus. Un bollettino che si apre con un dato positivo e che riguarda la cosiddetta soglia critica "dei 200" nelle terapie intensive: «Oggi siamo a 197, possiamo dire che siamo fuori dalla criticità", ha affermato Zaia, aggiungendo: «La buona notizia è che il trend è positivo e possiamo prepararci a riaprire con un progetto per la messa in sicurezza dei lavoratori, un piano semplice e sostenibile».

Sulle riaperture Zaia ha affrontato anche il nodo del turismo e si dice «fiducioso che gli stranieri arriveranno, confidando anche nel turismo a chilometro zero». Sulle spiagge, invece, ha sottolineato che «L'assessore Carner sta raccogliendo le proposte delle associazioni di categoria per ripartire ma niente proposte impossibili come le barriere di plexiglas».

In ogni caso, resta l'emergenza sanitaria alla quale la Regione continua a far fronte con la crescita di test sulla popolazione «Sono 236mila i tamponi effettuati fino a ora dalla Regione fino a ora, tamponati tutti gli operatori della sanità e fatto screening nelle case di riposo», ha sottolineato il presidente del Veneto, concludendo: «Non è finita e non bisogna abbassare la guardia, il coronavirus gira ancora ed è fondamentale portare la mascherina sempre»

