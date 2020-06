Coronavirus: ricoverati ancora in calo in Veneto, nuovi contagi a Vicenza

Con oltre 8 mila in più rispetto a mercoledì, il bollettino sul Coronavirus delle ore 8 di giovedì segna cinque casi positivi in più nelle ultime 24 ore, tre di quali nel Vicentino dopo quattro giorni di fila con zero casi registrati. In calo ancora gli attualmente positivi e i ricoveri.

In totale sono 19199 i contagiati in Veneto dall'inizio dell'epidemia, 922 gli attualmente positivi, 16313 i guariti e 873 le persone in isolamento domiciliare. I morti in totale, all'11 giugno sono 1964. Nel Vicentino ci sono stati fino a ora 2855 contagiati, 115 sono gli attualmente positivi, 2412 i guariti, 114 le persone in isolamento e 328 i morti totali.

Negli ospedali i ricoverati positivi scendono a 52 mentre restano a zero le terapie intensive. I dimessi in totale sono 3468.

IL PUNTO DI LUCA ZAIA

«Ci sono solo quattordici persone in terapia intensiva che erano stati ricoverati per covid-19, anche se sono tutte negativizzate. Quindi in terapia intensiva non c'è nessuno affetto da covid. Da ieri tre decessi e cinque casi in più». «Possiamo dire che con 14 persone in terapia intensiva non più positive in Veneto le terapie intensive sono Covid free», ha detto Luca Zaia durante il consueto appuntamento con la stampa, aggiungendo: «Cinque contagiati sono comunque un pericolo, il virus oggi sembra meno virulento, non è aggressivo come era prima. Ma bisogna non abassare la guardia.

Il presidente della Regione Veneto ha poi annunciato la campagna di vaccinazione anti influenzale che in Veneto partirà a fine estate: «Siamo la prima regione in Italia ad aver chiuso anticipatamente la gara per i vaccini, aggiudicandoci 1.360.000 dosi, ampliabili fino a 1.567.000. La campagna vaccinale potrà partire fin da fine agosto, inizio settembre».