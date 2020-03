Aggiornamento casi Coronavirus: a Vicenza quota 92, sopra ai mille in Veneto

IL BOLLETTINO DEI POSITIVI

Ancora in aumento i casi di infezione da coronavirus. L'ultimo bollettino della Regione, alle ore 7:30 di mercoledì mattina, registra 1023 contagiati, 110 in più rispetto a martedì. Nel primo focolaio della Regione, Vo', non c'è invece nessun nuovo positivo.

LE VITTIME E I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Sono invece tre le vittime, due morti all'ospedale di Padova e uno in quello di Treviso. Il bilancio dei deceduti sale così a 29. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono in totale 68 (-1 rispetto a ieri).

NEL VICENTINO

Sono saliti anche i casi nel Vicentino. Il bollettino della Regione riporta 92 casi, (11 in più rispetto ai bollettini di martedì sera dell'Ulss 7 e 8). I pazienti ricoverati sono invece 17 al San Bortolo, di cui 7 in terapia intensiva (5 sono stati dimessi), 6 a Santorso (4 sono stati dimessi) e 2 al San Bassiano.