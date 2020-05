Coronavirus, Vicenza: svuotate le terapie intensive ma altri 3 decessi

Si sono purtroppo registrati altri tre nuovi decessi dovuti al Coronavirus nel Vicentino. Si tratta di una donna di Tezze sul Brenta, morta presso l'ospedale di comunità a Marostica, di un uomo di 89 anni di Schio deceduto a Santorso e di una donna di 92 anni di Arzignano.spirata al San Bortolo.

Ancora buone notizie dai bollettini sulla situazione dei ricoveri in Veneto. Nella Ulss 7 Pedemontana, alla data di mercoledì, non ci sono più pazienti in terapia intensiva mentre al San Bortolo solo una persona è ancora ricoverata in area critica. Esiguo anche l'incremento di nuovi casi. In Veneto, rispetto a questa mattina, sono solo 10 in più i tamponi positivi, 3 dei quali nel Vicentino.

La situazione aggiornata è di 4953 attualmente positivi e 12143 guariti a livello regionale. A Vicenza e provincia gli attualmente positivi sono invece 794 e i guariti 1713.