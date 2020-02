Coranavirus, tre casi lievi in provincia: 98 in Veneto

Il bollettino aggiornato alle 9:30 di giovedì 27 febbraio, emesso dalla Regione Veneto, sull'influenza dal virus Covid-19 parla di 98 persone contagiate, più della metà dei quali non presentano sintomi. In totale 56 persone presentano una forma lievissima e non sono mai stati ricoverati. A Vicenza sono in corso esami su tre pazienti.

AGGIORNAMENTO ORE 12

Confermati dalla Ulss i tre casi di Coronavirus nel Vicentino. Si tratta di persone residenti in provincia che presentano una forma lievi di influenza e sono nelle loro case.

Due di loro sono legati al Cluster di Vo', mentre uno al Cluster della Lombardia.



(articolo in aggiornamento)