Coronavirus in Veneto: terapie intensive verso lo zero e nessun decesso

BOLLETTINO ORE 8

Dai più che confortanti quelli del bollettino di mercoledì emesso, come ogni giorno, dalla Regione Veneto. Come ha ricordato nel punto stampa Luca Zaia, per la prima volta il report non riporta nessun decesso a causa del coronavirus. Inoltre le terapie intensive si stanno avviando verso lo svuotamento e non è stato registrato nessun nuovo caso di positività rispetto ai dati di martedì alle ore 17.

Nel dettaglio in Veneto, in totale, sono 19164 le persone che sono state contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 1387 gli attualmente positivi. I guariti ammontano a 15856 e i soggetti in isolamento domiciliare scendono 1267.

Le vittime del coronavirus sono, a oggi, 1921 - dei quali 1379 in ospedale. Negli ospedali veneti restano ricoverate 106 persone positive al virus in area non critica e solamente 2 in terapia intensiva, mentre i dimessi sono 3387.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati