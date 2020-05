Le Regioni scrivono al premier Conte: "Riaprire tutto dal 18 maggio"

Il governatore del Veneto Luca Zaia, nel consueto punto stampa sulla situazione Covid-19, si dice soddisfatto dei numeri a cui si è arrivati oggi e torna a ribadire l'importanza di riaccendere i motori: "Dal 10 aprile, in Veneto, le curve sono tutte in decrescita - sottolinea il presidente - alla luce di questo vogliamo l'apertura di tutte le attività, dai servizi alla persona ai centri sportivi e le palestre, alla somministrazione delle bevande e alimenti ai negozi".

Ecco che pensare di riaprire il 1° giugno "è un'era glaciale", spiega Zaia. "Fatte salve le considerazioni della comunità scientifica, non vedo perchè non dobbiamo riaprire il 18 maggio".

Ecco che i governatori, attraverso il presidente della Confederazione delle Regioni, Stefano Bonaccini invieranno una lettera al premier Conte per chiedere che il 18 maggio sia la data di riapertura di tutte le attività commerciali chiuse da oltre due mesi per l'emergenza Covid-19. A tal proposito lunedì ci sarà un incontro tra Governo e Regioni che sarà fondamentale in questo senso.

E sulle dichiarazioni avanzate sabato dallo stesso governatore sulla natura del virus ha voluto precisare quelle che sono le teorie avanzate sino ad oggi: "Il coronavirus se ne va automaticamente, forse l'effetto della temperatura (non condivisa da tutti) che con il caldo si inattiva, si spompa da solo, questo quanto è emerso sino ad oggi così come esiste un'altra corrente di pensiero (espressa dal premio Nobel 2008 Montagnier) mi dice che è probabile che qualcuno abbia tentato di produrre il vaccino dell'Aids come veicolo e ne sia nato invece il Covid-19".