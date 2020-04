Coronavirus, ordinanza Zaia: «Tolti i 200 metri ma si deve restare vicino a casa e si esce con mascherine e guanti»

Rispettare le restrizioni e essere solidali: se vuoi uscire da casa devi restare a casa Questo è un atto di grande fiducia, questa ordinanza la facciamo perché siamo preoccupati non perché siamo sereni

È questa la premessa con la quale Luca Zaia ha iniziato la conferenza stampa del giorno di Pasquetta dove ha annunciato i punti fondamentali della nuova ordinanza emessa dalla Regione. «Abbiamo lavorato in questi giorni per l'ordinanza, limandola cercando di fare una cosa ordinata. Aprire o chiudere le aziende non compete alla Regione», ha spiegato Zaia, rimarcando: «La prima preghiera ai cittadini è che questa ordinanza non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza. La prima cura al coronavirus siamo noi. I nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus».

In sostanza è iniziata in Veneto una sorta di fase due, con un "lockdown soft", come l'ha chiamato il presidente della Regione. Resta confermato il divieto di uscire di casa se non per andare al lavoro o per motivi di necessità. Non si esce di casa per "fare un giro" ma per sgranchirsi le gambe. La passeggiata e l'attività motoria è comunque concessa solo in prossimità dell'abitazione ma è stato tolto l'obbligo dei 200 metri. Resta il fatto che può essere fatta esclusivamente individualmente. La distanza obbligatoria, sia per strada che nei luoghi chiusi passa da 1 metro a 2 metri. Inoltre è fatto obbligo di portare con se, quando si esce da casa, dei sistemi di protezione, ovvero mascherina e guanti. È vietata l'uscita a chi ha una temperatura superiore ai 37,5 gradi.

I PUNTI PRINCIPALI DELL'ORDINANZA

Restano chiusi i supermercati la domenica e i festivi

Confermata l'attività dei mercati che ora avranno non solo l'alimentare ma anche la possibilità di vendere abbigliamento per i bimbi;

Confermate tutte le misure, perimetrazione dei mercati ,un accesso entrata uscita, accesso contigentato distanza di due metri con mascherina e guanti

Restano chiuse le attività non essenziali (come da elenco del decreto del Governo)

Spostamenti da casa: mascherina, guanti o gel per le mani obbligatorio

Uscite di casa esclusivamente individuali, salvo accompagnamento per cause maggiori o di salute con distanziamento sociale

Vietata l'uscita di chi ha piu di 37,5 gradi di temperatura corporea

25 aprile e 1 maggio autorizzati i picnic solo nella proprietà private e solo per il proprio nucleo famigliare

Ammesso spostamento per assistenza al parto da parte del genitore

L'attività motoria individuale si può fare vicino a casa. Tolti i 200 metri, ma si deve restare in prossimità della propria abitazione e mantenere la distanza di almeno due metri di ogni altra persona

Gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici chiusi domenica e altri giorni festivi

Supermercati: bisogna restare a 2 metri di distanza e sempre con mascherina e guanti e con ingressi contigentati

Consegne a domicilio: confermate

Lavoratori: per tutte le aziende si devono applicare gli accordi di sicurezza con le parti sociali, banche e assicurazioni comprese

In banca e in Posta in ogni caso deve essere previsto la programmazione con appuntamento

Temperatura misurata in tutte le aziende

La vendita al dettaglio di abbigliamento per bambini, libri e prodotti di cartoleria solo nei negozi dedicati ed è consentita solo due giorni alla settimana

solo nei negozi dedicati ed è consentita solo due giorni alla settimana È permesso portare rifiuti all'ecocentro

Confermata tutta l'ordinanza per il trasporto pubblico locale

L'ordinanza entra in vigore dalla mezzanotte di oggi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.